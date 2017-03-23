В Калининграде неизвестный похитил из припаркованного «Лексуса» 150 тыс. рублей
В Калининграде неизвестный злоумышленник украл крупную денежную сумму из припаркованного автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
В Калининграде неизвестный злоумышленник украл крупную денежную сумму из припаркованного автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в
Кража была совершена около 22:20 в среду на Каштановой Аллее. По предварительным данным, преступника привлёк мужской портфель, оставленный в салоне автомобиля «Лексус». Злоумышленник разбил заднее боковое стекло иномарки и украл портфель, принадлежащий 37-летнему калининградцу. В портфеле находились порядка 150 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска сейчас пытаются разыскать похитителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.