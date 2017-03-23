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18:18 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде неизвестный похитил из припаркованного «Лексуса» 150 тыс. рублей

В Калининграде неизвестный злоумышленник украл крупную денежную сумму из припаркованного автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кража была совершена около 22:20 в среду на Каштановой Аллее. По предварительным данным, преступника привлёк мужской портфель, оставленный в салоне автомобиля «Лексус». Злоумышленник разбил заднее боковое стекло иномарки и украл портфель, принадлежащий 37-летнему калининградцу. В портфеле находились порядка 150 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска сейчас пытаются разыскать похитителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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