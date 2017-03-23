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14:03 (мск), источник: Капитал

В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова

23 марта в центре Киева произошла перестрелка, в результате которой погиб бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший в Украину из России. В России на него заведено уголовное дело.

Источник: Капитал

23 марта в центре Киева произошла перестрелка, в результате которой погиб бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший в Украину из России. Об этом сообщают сразу несколько изданий.

Информацию подтвердил Глава полиции Киева Андрей Крищенко.

«Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ», — сказал Крищенко.

По словам Крищенко это убийство заказное.

«Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления».

Раненые нападающий и охранник Вороненково находятся в больнице под охраной.

По словам главы СБУ Василия Грицака на месте также работает следственная группа СБУ.

Как сообщал Капитал, в центре Киева на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы «Премьер Палас» застрелили двух человек.

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