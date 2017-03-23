В Киеве застрелен экс-депутат Госдумы Вороненков
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство актом государственного терроризма со стороны России.
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство актом государственного терроризма со стороны России.
В Киеве убит
Представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил «Украинской правде», что убит в ходе инцидента один, двое ранены. По его словам, убитый выходил из отеля «Премьер-палас» в центре Киева в сопровождении охранника, и в это время неизвестный открыл по ним огонь. В ходе перестрелки охранник был ранен, но успел ранить и нападавшего. Нападавший был задержан, у него тяжелые ранения в грудь и сквозное — в голову. Около 17.00 мск украинские СМИ сообщили, что нападавший скончался в реанимации.
Позднее картину происшедшего уточнил руководитель
Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство актом государственного терроризма со стороны России. Об этом сообщил
«Коварное убийство Вороненкова в центре Киева — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», — заявил Порошенко. «Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича в вводе российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией [на складе боеприпасов] в Балаклее», — сказал президент Украины.
К сожалению, никакой дополнительной информацией, кроме той, что передает киевская полиция, в КПРФ пока не располагают, но совершенно очевидно, что убийство заказное, говорит депутат Госдумы, коммунист Андрей Андреев
В интересах и киевского СБУ, и российских правоохранительных органов сделать так, чтобы убийство было раскрыто, а заказчик найден.
Порошенко срочно вызвал в Киев руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Вместе с генпрокурором Украины Юрием Луценко они находятся на месте преступления.
Реакция и версии
Мы считаем обвинения в пресловутом российском следе абсурдными. Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены
Генпрокурор Украины Юрий Луценко связал убийство с Россией и делом Януковича. «Это было типичное для Кремля показательное устранение свидетеля. Однако Вороненков не является единственным свидетелем из числа российских высокопоставленных лиц», — написал Луценко в своем Facebook.
Нацполиция Украины считает, что убийство Вороненкова, вероятнее всего, связано с Россией. «Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине», — сказал «Интерфаксу-Украина» на месте преступления замглавы Национальной полиции Украины — начальник ГСУ Александр Вакуленко.
Депутат Верховной рады Владимир Арьев, член украинской делегации в ПАСЕ, написал в своем Twitter, что видит в убийстве Вороненкова новое «дело Литвиненко».
«Интерфакс» со ссылкой на «источник в правоохранительных органах, имеющий отношение к уголовному преследованию экс-парламентария», сообщил, что убийство может быть связано с его теневым бизнесом в России. «Будучи в России, Вороненков использовал в качестве одного из источников доходов непрозрачные схемы по привлечению денежных средств под различные проекты. Впоследствии он просто присваивал эти деньги», — сказал этот человек «Интерфаксу».
Специфика Дениса Вороненкова такова, что целый ряд людей и групп могли быть им крайне недовольны, и, наверное, все варианты связаны с Москвой, но это не обязательно Москва как Кремль, говорит политолог Николай Петров.
Все-таки первая версия, мне кажется, связана с бизнесом Вороненкова и теми причинами, которые побудили его уехать из России и просить украинского гражданства, а его политические заявления - это как раз оформление им получения украинского гражданства. Сбежал он, поскольку были серьезные причины, видимо, сейчас они и сработали
Но нельзя исключать и того, что убийство может быть выгодно из политических соображений — «как возмездие, которое настигает предателя», добавляет он: «Хотя повторюсь, что особой выгоды официальным структурам как в Москве, так и в Киеве, в частности СБУ, из этого нет, скорее, основная версия может быть связана с полукриминальным бизнесом с патриотическими ощущениями».
Было бы неправильным сейчас озвучивать какие-то предположения, пусть работает следствие. Главное, чтобы это следствие было политически беспристрастным. Особенно в условиях, когда есть силы, заинтересованные не глядя спихнуть это на Россию
«Сейчас очевидно одно: как человек строил свою судьбу, как действовал, какими принципами руководствовался, так он и закончил. А все это было очень мутным. Есть такое понятие “заигрался”. Заигрался и попал в жернова
Дела Вороненкова
О том, что
Таким образом, у Украины появилось второе подтверждение договоренностей Януковича с руководством России. Луценко еще до публикации «Коммерсанта» говорил, что по делу Януковича допрошены два бывших российских депутата, а в конце декабря он же рассказал, что российский депутат дал показания следствию о письме Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска на Украину.
Денис Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва от фракции КПРФ, в седьмую Госдуму на выборах в сентябре 2016 г. он не прошел. Зимой 2017 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Вороненков и его жена,
В феврале 2017 г. Вороненков дал интервью, в котором подтвердил, что дал генпрокуратуре Украины показания на
В России Вороненков обвиняется в незаконной продаже здания в Москве по заниженной цене. 3 марта 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск, а потерпевший по его делу предприниматель Отарий Кобахидзе заявил, что бывший депутат получил $2 млн за эту незаконную сделку.
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