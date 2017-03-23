В Киеве застрелен экс-депутат Госдумы Вороненков

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В Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Информацию в эфире телеканала «112. Украина» первым подтвердил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Сначала Крищенко сказал, что личность убитого в центре столицы установлена — им оказался бывший депутат Госдумы России, позднее подтвердил, что убитый — действительно Денис Вороненков.

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Представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил «Украинской правде», что убит в ходе инцидента один, двое ранены. По его словам, убитый выходил из отеля «Премьер-палас» в центре Киева в сопровождении охранника, и в это время неизвестный открыл по ним огонь. В ходе перестрелки охранник был ранен, но успел ранить и нападавшего. Нападавший был задержан, у него тяжелые ранения в грудь и сквозное — в голову. Около 17.00 мск украинские СМИ сообщили, что нападавший скончался в реанимации. Позднее картину происшедшего уточнил руководитель пресс-службы МВД Украины Артем Шевченко. По его словам, Вороненков с телохранителем прибыли в отель, оставив машину на ул. Шевченко, нападавший приблизился к ним, когда они подошли к дверям. Он произвел восемь выстрелов из пистолета «ТТ» (вся обойма), прежде чем огонь открыл раненый охранник экс-депутата, добившись нескольких попаданий. Личность убийцы установлена, он гражданин Украины, сообщил Шевченко.

По факту гибели Вороненкова возбуждено дело по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство»

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство актом государственного терроризма со стороны России. Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

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«Коварное убийство Вороненкова в центре Киева — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», — заявил Порошенко. «Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича в вводе российских войск. Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией [на складе боеприпасов] в Балаклее», — сказал президент Украины. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в своем Facebook написал, что Вороненков шел на встречу с ним. «Денис Вороненков убит в 11−25 у “Премьер-паласа”. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна — я говорил, что Вороненков не жулик, а свидетель, смертельно опасный для российских силовиков», — написал экс-депутат. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что охрану Пономарева, также давшего показания на экс-президента Украины Виктора Януковича, усилят. «Потому что свидетелей мы не имеем право терять», — сказала она.

К сожалению, никакой дополнительной информацией, кроме той, что передает киевская полиция, в КПРФ пока не располагают, но совершенно очевидно, что убийство заказное, говорит депутат Госдумы, коммунист Андрей Андреев

В интересах и киевского СБУ, и российских правоохранительных органов сделать так, чтобы убийство было раскрыто, а заказчик найден. Порошенко срочно вызвал в Киев руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Вместе с генпрокурором Украины Юрием Луценко они находятся на месте преступления. Реакция и версии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал «Дождю», что Владимиру Путину доложено об убийстве Вороненкова. «Это не наша тема, что нам комментировать», — сказал Песков по горячим следам. Позднее он заявил, что Россия не имеет к убийству отношения.

Мы считаем обвинения в пресловутом российском следе абсурдными. Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Генпрокурор Украины Юрий Луценко связал убийство с Россией и делом Януковича. «Это было типичное для Кремля показательное устранение свидетеля. Однако Вороненков не является единственным свидетелем из числа российских высокопоставленных лиц», — написал Луценко в своем Facebook.

Нацполиция Украины считает, что убийство Вороненкова, вероятнее всего, связано с Россией. «Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине», — сказал «Интерфаксу-Украина» на месте преступления замглавы Национальной полиции Украины — начальник ГСУ Александр Вакуленко. Депутат Верховной рады Владимир Арьев, член украинской делегации в ПАСЕ, написал в своем Twitter, что видит в убийстве Вороненкова новое «дело Литвиненко». Экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев заявил «Интерфаксу», что Россия непричастна к убийству Вороненкова в Киеве. «В наименьшей степени в этой смерти заинтересована Россия. Тут совершенно для меня очевидно, что уж России-то это совсем не нужно», — сказал Ковалев. «Интерфакс» со ссылкой на «источник в правоохранительных органах, имеющий отношение к уголовному преследованию экс-парламентария», сообщил, что убийство может быть связано с его теневым бизнесом в России. «Будучи в России, Вороненков использовал в качестве одного из источников доходов непрозрачные схемы по привлечению денежных средств под различные проекты. Впоследствии он просто присваивал эти деньги», — сказал этот человек «Интерфаксу». Специфика Дениса Вороненкова такова, что целый ряд людей и групп могли быть им крайне недовольны, и, наверное, все варианты связаны с Москвой, но это не обязательно Москва как Кремль, говорит политолог Николай Петров.

Все-таки первая версия, мне кажется, связана с бизнесом Вороненкова и теми причинами, которые побудили его уехать из России и просить украинского гражданства, а его политические заявления - это как раз оформление им получения украинского гражданства. Сбежал он, поскольку были серьезные причины, видимо, сейчас они и сработали Николай Петров Политолог

Но нельзя исключать и того, что убийство может быть выгодно из политических соображений — «как возмездие, которое настигает предателя», добавляет он: «Хотя повторюсь, что особой выгоды официальным структурам как в Москве, так и в Киеве, в частности СБУ, из этого нет, скорее, основная версия может быть связана с полукриминальным бизнесом с патриотическими ощущениями».

Было бы неправильным сейчас озвучивать какие-то предположения, пусть работает следствие. Главное, чтобы это следствие было политически беспристрастным. Особенно в условиях, когда есть силы, заинтересованные не глядя спихнуть это на Россию Иван Мельников Заместитель председателя Госдумы (КПРФ)

«Сейчас очевидно одно: как человек строил свою судьбу, как действовал, какими принципами руководствовался, так он и закончил. А все это было очень мутным. Есть такое понятие “заигрался”. Заигрался и попал в жернова какой-то темной игры, где оказался публичной разменной монетой. А нынешний Киев сегодня, с его анархической атмосферой, — идеальное место для решения любых конфликтов таким путем», — сказал Мельников. Дела Вороненкова О том, что экс-депутат от КПРФ Вороненков дал генпрокуратуре Украины показания на экс-президента страны Владимира Януковича, сначала сообщил «Коммерсантъ». По сведениям газеты, коммунист сам вышел на генпрокурора Юрия Луценко и подтвердил показания, которые до него украинскому следствию дал Илья Пономарев.

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Таким образом, у Украины появилось второе подтверждение договоренностей Януковича с руководством России. Луценко еще до публикации «Коммерсанта» говорил, что по делу Януковича допрошены два бывших российских депутата, а в конце декабря он же рассказал, что российский депутат дал показания следствию о письме Януковича президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска на Украину. Денис Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва от фракции КПРФ, в седьмую Госдуму на выборах в сентябре 2016 г. он не прошел. Зимой 2017 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Вороненков и его жена, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова, также не прошедшая в новый состав Думы, перебрались на Украину. В феврале 2017 г. Вороненков дал интервью, в котором подтвердил, что дал генпрокуратуре Украины показания на экс-президента Виктора Януковича, что гражданство Украины он получил 6 декабря — через два дня после истечения депутатских полномочий. 6 марта стало известно, что он автоматически исключен из КПРФ из-за того, что получил украинское гражданство. В России Вороненков обвиняется в незаконной продаже здания в Москве по заниженной цене. 3 марта 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск, а потерпевший по его делу предприниматель Отарий Кобахидзе заявил, что бывший депутат получил $2 млн за эту незаконную сделку.

СКР впервые попросил Думу лишить коммуниста неприкосновенности в связи с этим делом в декабре 2014 г., однако Вороненков сохранил свой статус до истечения срока полномочий депутатов шестого созыва

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