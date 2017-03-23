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14:06 (мск), источник: Интерфакс

Убийца экс-депутата Вороненкова был ранен

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Человек, открывший стрельбу в центре Киева, при которой погиб экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, ранен, сообщает украинская полиция.

«ЧП произошло около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской… установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля: неизвестный открыл огонь. В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка», — написала руководитель пресс-службы столичного главка полиции Оксана Блищик в своем фейсбуке.

В данное время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства. Ранеными мужчинами занимаются врачи.

Ранее начальник ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в центре украинской столицы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков.

В середине февраля стало известно, что экс-депутат, уехавший на Украину вместе с женой — экс-депутатом от «Единой России» — оперной певицей Марией Максаковой, в декабре 2016 года получил украинское гражданство. В интервью украинским СМИ Вороненков, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ.

Комментарии
1
Виктор Гущин
Лично мне ясно одно: случившееся - результат того безумия, которое нагнеталось обеими сторонами друг против друга в средствах массовой информации , особенно телевизионных. Кто окажется виноватым непосредственно в убийстве, меня лично не интересует. В сложившихся условиях им может оказаться кто угодно. Очевидно, кто подстрекал. Совершенно разумным решением, хотя бы для России я бы прекратил телевизионные трансляции еженощных "Встреч с Вл. Соловьевым", "первой студии" и "аремя покажет" на Первом канале, "60 секунд" на "России 1", " Место встречи изменить нельзя" на НТВ. Если все эти безумные истерические тоу-шоу будут продолжаться нисколько не удивлюсь, если кто-нибудь и в Москве застрелит кого-то постоянных участников этих теле-балаганов от Украины, скажем, Ковтуна или Карасева. А то и самого Вл. Соловьева.. В крайнем случае я это, чего доброго, сделаю сам в состоянии аффекта, наступившего под воздействием очередной полуночной соловьевской теле-истерики...
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