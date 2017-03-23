Убийца экс-депутата Вороненкова был ранен
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Человек, открывший стрельбу в центре Киева, при которой погиб
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Человек, открывший стрельбу в центре Киева, при которой погиб
«ЧП произошло около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской… установлено, что мужчина с охранником вышли из отеля: неизвестный открыл огонь. В результате один человек погиб, его охранник получил ранения, но при этом ранил стрелка», — написала руководитель
В данное время на месте происшествия работает
Ранее начальник ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что в центре украинской столицы был убит бывший депутат Государственной думы РФ Денис Вороненков.
В середине февраля стало известно, что