В Уфе женщина за рулем «Дэу Нексия» сбила пешехода

55-летняя уфимка попала под машину в минувшую среду, 22 марта. Инцидент произошел около семи часов вечера на улице Зорге. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. В этот момент со стороны улицы братьев Кадомцевых поворачивала «Деу Нексия», которой управляла 40-летняя женщина.

Избежать столкновения не удалось, легковушка сбила пенсионерку. С травмой ноги ее увезли в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.

— Правила дорожного движения должны соблюдать и водители, и пешеходы, — напомнили в отделе пропаганды ОГИБДД по Уфе.