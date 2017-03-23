Группа мошенников в Ростовской области предположительно обманула пенсионеров на 1,5 млн рублей
В Ростовской области полицейские совместно с отрядом специального назначения «Гром» задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.
В Ростовской области полицейские совместно с отрядом специального назначения «Гром» задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.
По версии следствия, подозреваемые с помощью «Билетов банка приколов» обманули пенсионеров на 1,5 млн руб.
Как считает следствие, трое местных жителей приходили к пенсионерам домой, представлялись сотрудниками социальных служб и сообщали о якобы проводимой денежной реформе. Затем подозреваемые обменивали деньги жертв на «Билеты банка приколов». Жертвами мошенников стали 14 пенсионеров, которых обманули на 1,5 млн руб. Ранее двое подозреваемых привлекались к уголовной ответственности за кражу, а их подельник был судим за хранение наркотиков.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли