Группа мошенников в Ростовской области предположительно обманула пенсионеров на 1,5 млн рублей

По версии следствия, подозреваемые с помощью «Билетов банка приколов» обманули пенсионеров на 1,5 млн руб.



Как считает следствие, трое местных жителей приходили к пенсионерам домой, представлялись сотрудниками социальных служб и сообщали о якобы проводимой денежной реформе. Затем подозреваемые обменивали деньги жертв на «Билеты банка приколов». Жертвами мошенников стали 14 пенсионеров, которых обманули на 1,5 млн руб. Ранее двое подозреваемых привлекались к уголовной ответственности за кражу, а их подельник был судим за хранение наркотиков.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли сим-карты, мобильные телефоны, ноутбук с базой данных потенциальных потерпевших, «Билеты банка приколов» номиналом 1 и 5 тыс. руб. Сейчас подозреваемые заключены под стражу, и в отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 4 ст 159 УК РФ. Если подозреваемых виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.