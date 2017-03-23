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14:21 (мск), источник: НТА-Приволжье

Экс-депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Денис Вороненков убит в Киеве

Нижний Новгород. 23 марта. НТА-Приволжье — Экс-депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Денис Вороненков убит в Киеве.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА-Новости, убийство произошло утром 22 марта.

Согласно информации, неизвестные в центре Киева недалеко от отеля «Премьер-плаца» неизвестные расстреляли автомобиль в котором ехал Денис Вороненков и несколько мужчин.

На данный момент президент Украины Петр Порошенко срочно вызвал к себе главу СБУ и потребовал разобраться в обстоятельствах произошедшего. В полиции Киева считают, что убийство могло быть заказным.

Как сообщалось ранее, экс-депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Денис Вороненков сбежал на Украину в декабре 2016 года.

По версии Следственного комитета РФ он переехал в Киев для того, чтобы избежать уголовного преследования в РФ.

Ранее сообщалось, что 9 сентября 2016 года в Нижегородский областной суд был подан иск о снятии кандидата в Госдуму РФ от нижегородского отделения КПРФ Дениса Вороненкова в связи с возможным нарушением им антикоррупционного законодательства.

Иск был подан кандидатом от компартии по тому же округу Ильей Ульяновым в связи с нарушением Денисом Вороненковым антикоррупционного законодательства.

Принадлежащая Денису Вороненкову компания Tarrington Real Estates S. A. была исключена из реестра юридических лиц 3 мая 2016 года, а, следовательно, должна была быть указана в декларации кандидата.

Информация была сокрыта. В соответствии с законом о выборах депутатов Госдумы РФ установление факта наличия владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами является основанием для отмены регистрации кандидата.

Денис Вороненков представлял Нижегородскую область в Госдуме в 2011—2016 годах.

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