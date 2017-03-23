Экс-депутат Госдумы РФ Вороненков убит в центре Киева
Полиция Киева не исключает возможность заказного убийства.
Полиция Киева не исключает возможность заказного убийства.
АСТАНА, 23 мар — Sputnik.
«Да, я могу это подтвердить», — сказал Грищенко, отвечая на вопрос, правда ли, что в результате стрельбы в Киеве погиб Вороненков.
По данным украинских СМИ, Вороненков был расстрелян неизвестными в четверг в центре Киева. Личность стрелявшего сейчас устанавливается, он ранен. В полиции Киева считают, что убийство
Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве. В конце прошлого года бывший парламентарий уехал на Украину и принял гражданство этой страны.