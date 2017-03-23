Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Эпоха терактов: как не превратиться в жертву страха
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
15:01 (мск), источник: Sputniknews.kz

Экс-депутат Госдумы РФ Вороненков убит в центре Киева

Полиция Киева не исключает возможность заказного убийства.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева, подтвердил начальник главного управления Нацполиции Украины в городе Андрей Грищенко, передает РИА Новости.

Читайте также
Подростки «подожгли» и «заминировали» ТРЦ в Актобе

«Да, я могу это подтвердить», — сказал Грищенко, отвечая на вопрос, правда ли, что в результате стрельбы в Киеве погиб Вороненков.

По данным украинских СМИ, Вороненков был расстрелян неизвестными в четверг в центре Киева. Личность стрелявшего сейчас устанавливается, он ранен. В полиции Киева считают, что убийство экс-депутата могло быть заказным.

Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве. В конце прошлого года бывший парламентарий уехал на Украину и принял гражданство этой страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Наурыз в Казахстане: как отмечают весенний праздник казахстанцы
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Украина усилила охрану границы с Россией
Литва взыщет с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Forbes назвал самые надежные банки в России
Медведев заявил об отсутствии проблем со здоровьем
СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом лондонском небоскребе
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь