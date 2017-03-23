Экс-депутат Госдумы РФ Вороненков убит в центре Киева

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков убит в результате стрельбы в центре Киева, подтвердил начальник главного управления Нацполиции Украины в городе Андрей Грищенко, передает РИА Новости.

«Да, я могу это подтвердить», — сказал Грищенко, отвечая на вопрос, правда ли, что в результате стрельбы в Киеве погиб Вороненков.

По данным украинских СМИ, Вороненков был расстрелян неизвестными в четверг в центре Киева. Личность стрелявшего сейчас устанавливается, он ранен. В полиции Киева считают, что убийство экс-депутата могло быть заказным.

Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве. В конце прошлого года бывший парламентарий уехал на Украину и принял гражданство этой страны.