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14:35 (мск), источник: Tengrinews

Подростки «подожгли» и «заминировали» ТРЦ в Актобе

Инциденты произошли 23 марта. Обоих подростков установили.

Источник: Tengrinews

Подросток в Актобе позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной в ТРЦ «Keruen City» бомбе, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД. Инцидент произошел 23 марта.

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Сообщается, что звонок поступил в 09.40 на телефон «102» ЦОУ ДВД Актюбинской области.

«На место прибыли правоохранительные и специальные службы города. При обследовании здания и прилегающей территории подозрительных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении полиции.

Подозреваемый несовершеннолетний житель Актобе был установлен полицейскими и передан родителям. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по 273 статье УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего. Согласно законодательству РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» ст 273 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и штраф свыше 1 млн тенге.

Также сообщается, что позже брат несовершеннолетнего сообщил о якобы возгорании ТРЦ по телефону в службы пожаротушения. Его также планируют привлечь к ответственности.

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