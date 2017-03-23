Пожар на заводе в Петербурге обесточил дома в двух районах города

Крупный пожар лишил света два района в городе, передает ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области. Возгорание началось около 08.20 23 марта на заводе «Армалит», расположенном на улице Трефолева.

По информации ведомства, на территории завода вспыхнула трансформаторная подстанция. С огнем боролись 10 пожарных расчетов. Около 09.05 возгорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.