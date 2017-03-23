Автомобиль в Магнитогорске протаранил цветочный киоск

Водитель автомобиля «Nexia», видимо, не справился с управлением и врезался в цветочный кисок на перекрёстке улиц Бориса Ручьёва и Карла Маркса. сообщает Первый областной канал. По предварительным данным никто серьёзно не пострадал.

Жители Магнитогорска в связи с аварией в соцсетях уже говорят о том, что остановку необходимо оградить специальными столбиками, так как ДТП здесь случаются постоянно.