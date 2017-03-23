Автомобиль в Магнитогорске протаранил цветочный киоск
Авария произошла на перекрёстке, где ДТП случаются постоянно.
Авария произошла на перекрёстке, где ДТП случаются постоянно.
Водитель автомобиля «Nexia», видимо, не справился с управлением и врезался в цветочный кисок на перекрёстке улиц Бориса Ручьёва и Карла Маркса. сообщает Первый областной канал. По предварительным данным никто серьёзно не пострадал.
Жители Магнитогорска в связи с аварией в соцсетях уже говорят о том, что остановку необходимо оградить специальными столбиками, так как ДТП здесь случаются постоянно.
Напомним, что схожий, но более страшный случай произошёл в 2013 году Челябинске на перекрёстке улице Доватора и Шаумяна. Тогда