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14:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

Автомобиль в Магнитогорске протаранил цветочный киоск

Авария произошла на перекрёстке, где ДТП случаются постоянно.

Водитель автомобиля «Nexia», видимо, не справился с управлением и врезался в цветочный кисок на перекрёстке улиц Бориса Ручьёва и Карла Маркса. сообщает Первый областной канал. По предварительным данным никто серьёзно не пострадал.

Жители Магнитогорска в связи с аварией в соцсетях уже говорят о том, что остановку необходимо оградить специальными столбиками, так как ДТП здесь случаются постоянно.

Напомним, что схожий, но более страшный случай произошёл в 2013 году Челябинске на перекрёстке улице Доватора и Шаумяна. Тогда из-за гонки, которую устроили два участника движения, автомобиль врезался в цветочный кисок и сбил женщину с ребенком — и мать, и дочь погибли. После этого остановку оградили специальными столбиками.

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