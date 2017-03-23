В Волгограде по горячим следам задержали подозреваемого в разбойных нападениях
Подозреваемого в двух разбойных нападениях задержали в Волгограде. Оперативники установили личность преступника по горячим следам.
Подозреваемого в двух разбойных нападениях задержали в Волгограде. Оперативники установили личность преступника по горячим следам.
Первое заявление в полицию поступило около 2 часов ночи 22 марта. Неизвестный под угрозой применения ножа похитил у женщины полторы тысячи рублей и дорогостоящий сотовый телефон, после чего скрылся. Не прошло и 5 часов, как стало известно еще об одном разбое: преступник ворвался в павильон
В результате проведенных
Неожиданным поворотом в этой истории стало то, что после совершения первого преступления злоумышленник пытался ввести в заблуждение оперативников и сбрил бороду. И только после этого отравился на дело во второй раз.
Возбуждено уголовное дело, преступнику грозит наказание до 10 лет лишения свободы.