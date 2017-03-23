В Волгограде пристававший к девушкам 24-летний парень получил пулю в живот
Это случилось в Советском районе. Парня привезли с огнестрельным ранением в больницу.
Это случилось в Советском районе. Парня привезли с огнестрельным ранением в больницу.
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Мужчина пришел на помощь к девушкам. В итоге он начал выяснять отношения с гостями своей подруги. «Разборки» закончились стрельбой: 31-ий мужчина выстрелил одному из парней в живот.
За причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 31-летний волгоградец сейчас находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.