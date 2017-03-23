В Волгограде пристававший к девушкам 24-летний парень получил пулю в живот

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, потерпевший с другом пришли в гости к знакомым девушкам, которые жили в одном из домов по улице Солнечникова. Хозяйке квартиры не понравилось поведение гостей, и она позвонила своему другу.

Мужчина пришел на помощь к девушкам. В итоге он начал выяснять отношения с гостями своей подруги. «Разборки» закончились стрельбой: 31-ий мужчина выстрелил одному из парней в живот.

За причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 31-летний волгоградец сейчас находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.