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16:29 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде пристававший к девушкам 24-летний парень получил пулю в живот

Это случилось в Советском районе. Парня привезли с огнестрельным ранением в больницу.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, потерпевший с другом пришли в гости к знакомым девушкам, которые жили в одном из домов по улице Солнечникова. Хозяйке квартиры не понравилось поведение гостей, и она позвонила своему другу.

Мужчина пришел на помощь к девушкам. В итоге он начал выяснять отношения с гостями своей подруги. «Разборки» закончились стрельбой: 31-ий мужчина выстрелил одному из парней в живот.

За причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 31-летний волгоградец сейчас находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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