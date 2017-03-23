На Брестчине водитель фуры уснул за рулем и снес рамку BelToll

— Примерно в 22.40 седельный тягач Volvo с прицепом съехал в придорожный кювет и столкнулся с рамкой системы электронного сбора оплаты за проезд BelToll. Машина двигалась по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в сторону Минска, — сообщила корреспонденту sb.by начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестской области Наталья Сахарчук.

В результате аварии были повреждены рамка и фура. Водитель, к счастью, не пострадал. В ГАИ говорят, что он, вероятнее всего, просто уснул за рулем. Сейчас по данному факту проводится проверка.