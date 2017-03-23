В Самаре из кафе похитили мужчину и требовали за него выкуп в 14 млн рублей

Две недели назад, 10 марта, трое мужчин похитили из помещения кафе «Золотое кольцо» 51-летнего мужчину и вывезли его в жилой дом, расположенный в Красноярском районе. После этого злоумышленники потребовали с родственника потерпевшего 14 миллионов рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».

Через несколько дней потерпевшего освободили в обмен на 6,5 миллионов рублей. В среду, 22 марта, двоих из подозреваемых задержали. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск третьего преступника. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.