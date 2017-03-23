Не случайный человек: у Авакова рассказали об убийце экс-депутата Госдумы

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что за убийством бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова в Киеве стоит не случайный человек.

Соответствующее заявление Шкиряк сделал в эфире телеканала «112 Украина».

«Мне тяжело объяснить, как случайный человек может начать стрельбу в упор. У меня нет сомнений в том, что это показательная расправа российских спецслужб», — сообщил советник Арсена Авакова.

При этом Шкиряк подчеркнул, что в настоящее время силовики удерживают убийцу Вороненкова под усиленной охраной и ему предоставляется вся необходимая медпомощь.

«Я хочу, чтобы мы понимали, что задержание киллера является очень важным фактором для эффективного расследования преступления», — резюмировал советник главы МВД.

Как сообщал «Обозреватель», Вороненков был застрелен на бульваре Шевченко около 11.30 утра.