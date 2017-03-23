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15:16 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем огонь уничтожил легковушку

Сегодня днем, 23 марта, спасателям пришлось выезжать на сообщение о полыхающем автомобиле. Машина загорелась в селе Ямном Рамонского района.

Сообщение о случившемся поступило в МЧС в 12 часов 40 минут. Очевидцы рассказали, что на улице Атамана Ефремова загорелся ВАЗ-2106. На место прибыло одно отделение пожарной части в составе 3 человек. Уже через 7 минут возгорание было ликвидировано. Однако к этому моменту огонь успел уничтожить легковушку.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Что стало причиной случившегося — техническая неисправность, неосторожность при обращении с огнем или умышленный поджог — пока неизвестно. В этом сейчас разбираются специалисты.

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