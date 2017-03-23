Под Воронежем огонь уничтожил легковушку
Сегодня днем, 23 марта, спасателям пришлось выезжать на сообщение о полыхающем автомобиле. Машина загорелась в селе Ямном Рамонского района.
Сегодня днем, 23 марта, спасателям пришлось выезжать на сообщение о полыхающем автомобиле. Машина загорелась в селе Ямном Рамонского района.
Сообщение о случившемся поступило в МЧС в 12 часов 40 минут. Очевидцы рассказали, что на улице Атамана Ефремова загорелся ВАЗ-2106. На место прибыло одно отделение пожарной части в составе 3 человек. Уже через 7 минут возгорание было ликвидировано. Однако к этому моменту огонь успел уничтожить легковушку.
По данным