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16:00 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на улице Фасадной неустановленный автомобиль сбил мужчину

Самарские полицейские разыскивают водителя автомобиля, скрывшегося с места происшествия.

Полицейские Самары просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Фасадной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 22 марта, в 09:00, в Куйбышевском районе Самары, на улице Фасадной, что водитель неустановленного автомобиля, ехавший по улице Бакинской со стороны Пугачевского тракта, сбил 63-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.

Попавший под машину пешеход получил телесные повреждения, с которыми в дальнейшем самостоятельно обратился в одну из городских больниц. Медики сообщили в дежурную часть отдела полиции № 7 о госпитализации пациента с травмами, полученными в результате ДТП.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя автомобиля и устанавливают все подробности произошедшего.

Свидетелей этого ДТП или располагающих достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просят обращаться в отделение розыска 5 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самара по адресу: ул. Александра Матросова, 153 либо позвонить по телефонам: (846) 951−91−21 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.

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