Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Чай спасает от старческого слабоумия
Очевидцы рассказали подробности убийства Вороненкова
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Поклонники обсуждают внешность подросшего сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Теща Вороненкова объяснила, почему он заслуживал смерти - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
15:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Киеве убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков. Убийца пойман

В середине дня 23 марта в центре украинской столицы был убит бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков, передает Российская газета.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Стрелял неизвестный у входа в гостиницу «Премьер-палас». В результате перестрелки Вороненков погиб, а еще два человека получили ранения. Полиция предполагает, что это, скорее всего, заказное убийство.

В управлении полиции сообщают, что предполагаемого киллера задержали, он ранен. Служащий отеля дал показания, что выстрелов было пять. Двое пострадавших сейчас доставлены в больницу.

Два месяца назад Вороненков вместе с женой Марией Максаковой, скрываясь от следствия, сбежал в Украину. Через некоторое время российским Следственным комитетом было выдано постановление привлечь бывшего парламентария к уголовной ответственности по обвинению в организации рейдерского захвата одного из зданий в центре Москвы, которое оценивалось в 5 миллионов долларов.

На момент захвата, а это было в 2011 году, Вороненков входил в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от КПРФ.

Подготовила Наталья Часовитина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына Андрея Разина могли убить витамины и недосып
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Трамп раскритиковал СМИ за репортажи о его «связях» с Россией
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Forbes назвал самые надежные банки в России
Литовские приставы взыщут с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь