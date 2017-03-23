В Киеве убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков. Убийца пойман

Стрелял неизвестный у входа в гостиницу «Премьер-палас». В результате перестрелки Вороненков погиб, а еще два человека получили ранения. Полиция предполагает, что это, скорее всего, заказное убийство.

В управлении полиции сообщают, что предполагаемого киллера задержали, он ранен. Служащий отеля дал показания, что выстрелов было пять. Двое пострадавших сейчас доставлены в больницу.

Два месяца назад Вороненков вместе с женой Марией Максаковой, скрываясь от следствия, сбежал в Украину. Через некоторое время российским Следственным комитетом было выдано постановление привлечь бывшего парламентария к уголовной ответственности по обвинению в организации рейдерского захвата одного из зданий в центре Москвы, которое оценивалось в 5 миллионов долларов.

На момент захвата, а это было в 2011 году, Вороненков входил в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от КПРФ.

Подготовила Наталья Часовитина.