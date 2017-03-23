ИГ* взяло ответственность за теракт в Лондоне

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в среду в одном из самых популярных у туристов мест города.

Британская полиция арестовала семь человек в связи с атакой парламента

Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек и доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого террориста после этого застрелил другой полицейский.

В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40. В ходе расследования полиция задержала восемь человек.

* Террористическая группировка ИГ («Исламское государство») запрещена в России