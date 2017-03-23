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15:29 (мск), источник: РИА Новости

ИГ* взяло ответственность за теракт в Лондоне

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне, передает агентство Рейтер.

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Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в среду в одном из самых популярных у туристов мест города.

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В результате теракта, по последним данным, погибли четыре человека, ранены 40. В ходе расследования полиция задержала восемь человек.

* Террористическая группировка ИГ («Исламское государство») запрещена в России

Стрельба у здания британского парламента
Комментарии
5
Супер Справедливость
Вот и расставлены точки над "И".... просто и ясно - ИГИЛ гуляет где хочет и творит что хочет...
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Борис
Кто бы сомневался в том, что это ИГИЛ.
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Илья Конор
Маньяки называйте их так
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