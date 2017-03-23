Житель Нижнего Новгорода подозревается в убийстве знакомой из-за оскорблений

Следователи полагают, что преступление произошло вечером 19 марта в квартире 40-летней потерпевшей на ул. Совнаркомовской Канавинского района. К ней пришел 43-летний подозреваемый и между ними произошла ссора в ходе которой женщина оскорбила гостя и тот в ответ нанес ей несколько ударов ножом по телу, из-за которых женщина скончалась. После этого мужчина покинул квартиру, а нож выбросил в реку.

Тело женщины обнаружено 20 марта, а вскоре полиция задержала подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В СУ СК сообщили, что мужчина трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.