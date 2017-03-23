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15:51 (мск), источник: Интерфакс

Задержанный в екатеринбургском аэропорту иностранец выдан Узбекистану

Екатеринбург. 23 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Уральская транспортная прокуратура обеспечила выдачу Республике Узбекистан иностранного гражданина, разыскиваемого за контрабанду 28 кг героина, сообщается на сайте Генпрокуратуры России в четверг.

Установлено, что в мае 2009 года мужчина сбыл в Узбекистане три килограмма героина. Кроме того, в сентябре того же года его с сообщником задержали правоохранители при попытке провезти из Таджикистана героин массой более 28 кг. Однако тогда он сумел скрыться на территории России.

«В августе 2016 года обвиняемый был задержан сотрудниками транспортной полиции в аэропорту “Кольцово” Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

В настоящее время иностранец передан представителям правоохранительных органов Республики Узбекистан.

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