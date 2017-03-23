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15:45 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе произошла массовая драка между строителями

Драка между представителями двух частных строительных организаций произошла в Уфе.

По данным источника «Вестей», в потасовке между могли принимать участие свыше десяти человек. ЧП произошло на территории садового товарищества в Кировском районе города.

О пострадавших не сообщается.

 — Участники были доставлены в отдел полиции, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным конфликт произошел на почве личных отношений. В результате был поврежден легковой автомобиль одного из работников. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировал начальник пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

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