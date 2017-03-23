В Уфе произошла массовая драка между строителями
Драка между представителями двух частных строительных организаций произошла в Уфе.
Драка между представителями двух частных строительных организаций произошла в Уфе.
По данным источника «Вестей», в потасовке между могли принимать участие свыше десяти человек. ЧП произошло на территории садового товарищества в Кировском районе города.
О пострадавших не сообщается.
— Участники были доставлены в отдел полиции, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным конфликт произошел на почве личных отношений. В результате был поврежден легковой автомобиль одного из работников. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировал начальник