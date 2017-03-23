На Урале почти 10 лет колонии получил бывший таксист, убивший пассажирку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего водителя такси, убившего в июле 2016 года свою пассажирку, к 9 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области.

«Собранные следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю, работавшему водителем такси. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (“Убийство”)», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 25 июля 2016 года около 4 часов ночи подсудимый по поступившему заказу подвозил девушку 1994 года рождения в Екатеринбурге. В ходе поездки он стал общаться с девушкой, и они поехали кататься по городу, после чего заехали на один из водоемов в черте Екатеринбурга. «Находясь у водоема, мужчина по незначительному поводу вступил с девушкой в конфликт и избил ее, затем злоумышленник поместил ее в багажник автомашины и некоторое время, не принимая других заказов, перемещался по городу. Впоследствии он приобрел в магазине бытовой нож и, приехав к другому водоему, при помощи ножа совершил убийство потерпевшей», — уточнили в ведомстве.