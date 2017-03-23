Названы главные причины разрушения дорог в Челябинске
Эксперты собрались и обсудили, почему в южноуральской столице плохие дороги, однако внятного решения не предложили.
Эксперты собрались и обсудили, почему в южноуральской столице плохие дороги, однако внятного решения не предложили.
Названы главные причины разрушения дорог в Челябинске — эксперты обсудили проблему, однако никакого решения проблемы не предложили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Причины разрушения дорожного полотна озвучил представитель
Его поддержал челябинский эксперт в сфере транспорта и логистики Яков Гуревич. «Если бы в Челябинской области была здоровая конкуренция, то каждая фирма стремилась бы получить и реализовать новую, хорошую технологию», — отметил специалист.
Вторая причина, которую считают актуальной все эксперты, отсутствие взаимодействия между дорожниками и сетевиками. Последние — это организации, которые прокладывают электросети, газо- и водопровод и многое другое. Выполняя свои обязанности, они разрывают новый асфальт, однако покрытие не восстанавливают. После этого начинаются просадка и разрушение дороги.
Заместитель директора по строительному контролю
Гендиректор ПК «Символ» Владимир Симонов уверен, что налаживать взаимодействие между сетевиками и дорожниками должно именно министерство дорожного хозяйства региона.
Что думает по этому поводу глава указанного ведомства, осталось неизвестным, поскольку Дмитрий Микулик покинул круглый стол практически сразу после собственного доклада о состоянии дорог.