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15:55 (мск), источник: dostup1.ru

Названы главные причины разрушения дорог в Челябинске

Эксперты собрались и обсудили, почему в южноуральской столице плохие дороги, однако внятного решения не предложили.

Названы главные причины разрушения дорог в Челябинске — эксперты обсудили проблему, однако никакого решения проблемы не предложили, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Причины разрушения дорожного полотна озвучил представитель научно-производственной компании «ВОЛВЕК ПЛЮС» Федор Вострецов. По его мнению, первая и главная причина плохого качества дорог в Челябинской области — это один подрядчик.

Его поддержал челябинский эксперт в сфере транспорта и логистики Яков Гуревич. «Если бы в Челябинской области была здоровая конкуренция, то каждая фирма стремилась бы получить и реализовать новую, хорошую технологию», — отметил специалист.

Вторая причина, которую считают актуальной все эксперты, отсутствие взаимодействия между дорожниками и сетевиками. Последние — это организации, которые прокладывают электросети, газо- и водопровод и многое другое. Выполняя свои обязанности, они разрывают новый асфальт, однако покрытие не восстанавливают. После этого начинаются просадка и разрушение дороги.

Заместитель директора по строительному контролю улично-дорожной сети Управления дорожных работ Челябинска Сергей Орлов утверждает, что надзор за качеством дорожных работ налажен — за каждым районом закреплен человек, который ежедневно производит объезд и выдает предписания подрядчику, если выявлены замечания. Подрядчик обязан на них реагировать — он несет материальную ответственность. Более того, ежегодно проходят встречи с сетевиками, которые потенциально могут раскапывать дороги, согласовываются планы работ, однако результативность этого взаимодействия низкая. По мнению Орлова, после работы сетевиков невозможно восстановить целостность дорожного полотна. Единственный способ — это капремонт.

Гендиректор ПК «Символ» Владимир Симонов уверен, что налаживать взаимодействие между сетевиками и дорожниками должно именно министерство дорожного хозяйства региона.

Что думает по этому поводу глава указанного ведомства, осталось неизвестным, поскольку Дмитрий Микулик покинул круглый стол практически сразу после собственного доклада о состоянии дорог.

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