Суд в Нижнем Новгорода вынес обвинительный приговор мужчине за нападение на полицейского на Московском вокзале

Согласно информации, 31 августа 2016 года осужденный прибыл на Московский вокзал, где у металлодетектора сотрудник ЧОПа и полицейский попросили его поставить сумку на ленту интерскопа для досмотра. Однако мужчина отказался, начал оскорблять сотрудника полиции, а после напал на него и нанес несколько ударов, впрочем, не причинив серьезных телесных повреждений.

Канавинский районный приговорил его к 3 года и 1 месяцу условного заключения с испытательным сроком 2 года за нанесение побоев и оскорбление представителя власти.

Ранее сообщалось, что ударивший полицейского нижегородский футбольный фанат приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.