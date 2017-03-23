Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
В России поменяют расчет квартплаты
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Теща Вороненкова объяснила, почему он заслуживал смерти - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
16:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд в Нижнем Новгорода вынес обвинительный приговор мужчине за нападение на полицейского на Московском вокзале

Как сообщает Нижегородская транспортная прокуратура, также мужчину осудили за публичное оскорбление представителя власти.

Согласно информации, 31 августа 2016 года осужденный прибыл на Московский вокзал, где у металлодетектора сотрудник ЧОПа и полицейский попросили его поставить сумку на ленту интерскопа для досмотра. Однако мужчина отказался, начал оскорблять сотрудника полиции, а после напал на него и нанес несколько ударов, впрочем, не причинив серьезных телесных повреждений.

Канавинский районный приговорил его к 3 года и 1 месяцу условного заключения с испытательным сроком 2 года за нанесение побоев и оскорбление представителя власти.

Ранее сообщалось, что ударивший полицейского нижегородский футбольный фанат приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Трамп назвал нечестными репортажи о его «связях» с Россией
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Forbes назвал самые надежные банки в России
Автомобиль попытался въехать на торговую улицу в Антверпене
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь