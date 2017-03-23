Суд в Нижнем Новгорода вынес обвинительный приговор мужчине за нападение на полицейского на Московском вокзале
Как сообщает Нижегородская транспортная прокуратура, также мужчину осудили за публичное оскорбление представителя власти.
Как сообщает Нижегородская транспортная прокуратура, также мужчину осудили за публичное оскорбление представителя власти.
Согласно информации, 31 августа 2016 года осужденный прибыл на Московский вокзал, где у металлодетектора сотрудник ЧОПа и полицейский попросили его поставить сумку на ленту интерскопа для досмотра. Однако мужчина отказался, начал оскорблять сотрудника полиции, а после напал на него и нанес несколько ударов, впрочем, не причинив серьезных телесных повреждений.
Канавинский районный приговорил его к 3 года и 1 месяцу условного заключения с испытательным сроком 2 года за нанесение побоев и оскорбление представителя власти.
Ранее сообщалось, что ударивший полицейского нижегородский футбольный фанат приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.