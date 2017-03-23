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17:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

У Володарского моста Mercedes насмерть сбил пешехода на «зебре»

Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.

Источник: РИА "Новости"

На Народной улице пожилой мужчина погиб под колесами иномарки, передает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Смертельное ДТП произошло в 11.15 23 марта перед Володарским мостом.

По словам очевидцев, пенсионер шел по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбил Mercedes ML. За рулем автомобиля находился мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. На вид погибшему 60−65 лет.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства аварии.

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