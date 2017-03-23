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16:16 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Шадринском районе задержали мужчину со шкурами рыси, куницы, бобра

Житель Тюменской области направлялся в Челябинск.

Жителя Тюменской области задержали со шкурами диких животных, сообщают в пресс-службе ОМВД России по Шадринскому району.

20 марта на 217 км трассы Екатеринбург — Курган был остановлен «ВАЗ-2103», за рулём которого находился 61-летний мужчина. В салоне и багажнике автомобиля находились шкуры пушного зверя без каких-либо документов.

Мужчину доставили в полицию. В отдел был приглашен главный ветеринарный врач, а также государственный инспектор Департамента природных ресурсов.

Специалисты установили, что в машине находились шкура и голова рыси, три шкуры куницы, две шкуры бобра, три шкуры енотовидной собаки.

По словам задержанного, он приобрёл шкуры на трассе вблизи Нижневартовска.

В отношении мужчины был составлен административный протокол, материал проверки по данному факту направлен в полицию Нижневартовска.

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