В Шадринском районе задержали мужчину со шкурами рыси, куницы, бобра

Жителя Тюменской области задержали со шкурами диких животных, сообщают в пресс-службе ОМВД России по Шадринскому району.

20 марта на 217 км трассы Екатеринбург — Курган был остановлен «ВАЗ-2103», за рулём которого находился 61-летний мужчина. В салоне и багажнике автомобиля находились шкуры пушного зверя без каких-либо документов.

Мужчину доставили в полицию. В отдел был приглашен главный ветеринарный врач, а также государственный инспектор Департамента природных ресурсов.

Специалисты установили, что в машине находились шкура и голова рыси, три шкуры куницы, две шкуры бобра, три шкуры енотовидной собаки.

По словам задержанного, он приобрёл шкуры на трассе вблизи Нижневартовска.

В отношении мужчины был составлен административный протокол, материал проверки по данному факту направлен в полицию Нижневартовска.