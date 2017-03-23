В Шадринском районе задержали мужчину со шкурами рыси, куницы, бобра
Житель Тюменской области направлялся в Челябинск.
Житель Тюменской области направлялся в Челябинск.
Жителя Тюменской области задержали со шкурами диких животных, сообщают в
20 марта на 217 км трассы Екатеринбург — Курган был остановлен «ВАЗ-2103», за рулём которого находился 61-летний мужчина. В салоне и багажнике автомобиля находились шкуры пушного зверя без
Мужчину доставили в полицию. В отдел был приглашен главный ветеринарный врач, а также государственный инспектор Департамента природных ресурсов.
Специалисты установили, что в машине находились шкура и голова рыси, три шкуры куницы, две шкуры бобра, три шкуры енотовидной собаки.
По словам задержанного, он приобрёл шкуры на трассе вблизи Нижневартовска.
В отношении мужчины был составлен административный протокол, материал проверки по данному факту направлен в полицию Нижневартовска.