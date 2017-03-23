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16:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Магнитогорские водители устроили драку в пробке

Мужчины наносили друг другу удары руками и ногами.

Магнитогорцы устроили потасовку в автомобильной пробке, видеозаписью инцидента горожане поделились в социальной сети.

По словам очевидцев, драка произошла 22 марта около 17:30 на улице Завенягина. На записи видно, что двое мужчин вышли из автомобилей и принялись наносить друг другу удары руками и ногами, причём один из них в конце оказался на земле, к нему подбежала женщина. Причина конфликта осталась за кадром, автор поста также сообщил, что не знает, с чего началась ссора.

Напомним, ранее за рукоприкладство на дороге оштрафовали двух водителей курганских автобусов: мужчины решили на месте выяснить отношения после неудачного манёвра одного из них.

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