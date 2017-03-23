В Воронеже мужчина упал с 5 этажа
Личность погибшего устанавливается.
Личность погибшего устанавливается.
Мужчина разбился насмерть, упав с пятого этажа дома № 57 на улице Лидии Рябцевой вечером в среду, 22 марта. О ЧП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». Информацию подтвердили в
Горожане сообщили о происшествии около 20:20. На место выехала машина скорой помощи. К этому моменту мужчина был еще жив, сообщила «система 112» со ссылкой на очевидцев. Личность погибшего устанавливается, уточнили в
Полиция начала проверку по факту ЧП. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.