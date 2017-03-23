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16:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже мужчина упал с 5 этажа

Личность погибшего устанавливается.

Мужчина разбился насмерть, упав с пятого этажа дома № 57 на улице Лидии Рябцевой вечером в среду, 22 марта. О ЧП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе 112». Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Горожане сообщили о происшествии около 20:20. На место выехала машина скорой помощи. К этому моменту мужчина был еще жив, сообщила «система 112» со ссылкой на очевидцев. Личность погибшего устанавливается, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по области. По словам очевидцев, мужчине на вид было около 40 лет.

Полиция начала проверку по факту ЧП. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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