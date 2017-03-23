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17:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области микроавтобус вылетел в кювет: пострадал водитель

ДТП произошло в Панинском районе.

Микроавтобус Fiat Ducato вылетел в кювет у дома № 1а на улице Железнодорожная в поселке Панино Воронежской области около 12:00 четверга, 23 марта. В ДТП пострадал водитель автомобиля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. Мужчину госпитализировали в районную больницу.

По данным автоинспекции, автомобилист съехал в кювет и врезался в дерево. В частном микроавтобусе пассажиров не было, уточнили в ГИБДД.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. На месте аварии работали три спасателя и единица техники.

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