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17:25 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Наркопритон обнаружили в микрорайоне Щербинки-1 в Нижнем Новгороде

Хозяйка квартиры предоставляла свое жилье наркоманам за дозу.

Наркопритон обнаружили полицейские в микрорайоне Щербинки-1 в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Стражам порядка поступило заявление от местных жителей о том, что в одной из квартир дома регулярно появляются неизвестные люди в состоянии опьянения. При проверке сообщения сотрудники полиции выяснили, что 34-летняя ранее судимая хозяйка на протяжении полугода предоставляла свое жилье наркозависимым гражданам для употребления наркотических средств. За это они ей давали дозу.

В квартире были обнаружены шприцы, используемые для потребления запрещенного вещества и синтетический наркотик массой 0,22 грамма. Возбуждены уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот наркотиков в значительном размере» и статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов».

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