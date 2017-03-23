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16:23 (мск), источник: Интерфакс

Генпрокурор Украины назвал основные версии убийства Вороненкова

По словам Юрия Луценко, экс-депутат ГД свидетельствовал по делу Януковича и был «свидетелем контрабанды в структуре ФСБ».

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Следствие по делу убийства бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова на данный момент рассматривает две версии, а именно его убийство как свидетеля по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, так и свидетеля контрабанды в структуре ФСБ, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«На этот момент предварительными версиями рассматривается как версия убийства свидетеля дела Януковича, так и убийства по делу контрабанды ФСБ Российской Федерации», — сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

По словам Луценко, следователям удалось выяснить, что убийцу подвозила машина Daewoo. Сам преступник, которого ранил охранник Вороненкова, находится в больнице. Однако сообщается, что он на грани жизни и смерти.

Охранник также госпитализирован, он был ранен «в область сердца, однако жив и находится в создании. С ним работают следователи.

Луценко также рассказал, что охранник экс-депутата ГД является действующим сотрудником спецслужб Украины.

Экс-депутат ГД Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева. Ранее бывший парламентарий получил украинское гражданство.

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