Суд поместил Олега Михеева под подписку о невыезде
Советский районный суд Волгограда 23 марта в закрытом режиме принял к рассмотрению уголовное дело в отношении
Советский районный суд Волгограда 23 марта в закрытом режиме принял к рассмотрению уголовное дело в отношении
Как стало известно ВДТВ, сам Михеев на заседании не появился, однако в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, что бывшему депутату в рамках уголовного дела по трем статьям инкриминируются: покушение на мошенничество, мошенничество в особо крупном размере и вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. В частности, гособвинением подтверждается попытка Михеева похитить 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка».