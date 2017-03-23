Суд поместил Олега Михеева под подписку о невыезде

Как стало известно ВДТВ, сам Михеев на заседании не появился, однако в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что бывшему депутату в рамках уголовного дела по трем статьям инкриминируются: покушение на мошенничество, мошенничество в особо крупном размере и вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. В частности, гособвинением подтверждается попытка Михеева похитить 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка».