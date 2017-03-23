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16:43 (мск), источник: ТАСС

Автомобиль пытался въехать в толпу на торговой улице в Антверпене

В салоне автомобиля полиция обнаружила оружие.

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Автомобиль на большой скорости попытался въехать на торговую улицу в бельгийском Антверпене, один человек задержан. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

Как сообщила газета La Derniere Heure, полиция обнаружила оружие в салоне автомобиля неизвестного мужчины, предположительно выходца из Северной Африки.

Машина была остановлена военным патрулем. Никто не пострадал.

По словам мэра города Барта де Вевера, полиция Антверпена предотвратила возможный теракт, сообщило агентство Belga.

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