Автомобиль пытался въехать в толпу на торговой улице в Антверпене

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Автомобиль на большой скорости попытался въехать на торговую улицу в бельгийском Антверпене, один человек задержан. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

Как сообщила газета La Derniere Heure, полиция обнаружила оружие в салоне автомобиля неизвестного мужчины, предположительно выходца из Северной Африки.