Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Чай спасает от старческого слабоумия
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Джоли и Питт возобновили общение
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
Теща Вороненкова о его смерти: Слава Богу!
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Радикалы получили оружие": в ДНР сказали об убийстве Вороненкова
Теща Вороненкова о его смерти: Слава Богу!
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
22:40 (мск), источник: Интерфакс

Возбуждение уголовного дела в отношении челябинского экс-губернатора Юревича обжаловано — адвокат

Челябинск. 23 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича обжаловала в суде возбуждение против него уголовного дела, сообщил адвокат М. Юревича Игорь Трунов.

«Позавчера в Ленинский районный суд Екатеринбурга была подана жалоба в рамках ст. 125 УПК РФ на действия следователя», — сказал И. Трунов в четверг агентству «Интерфакс-Урал».

Также на имя председателя Следственного комитета РФ было направлено заявление с просьбой привлечь следователя, возбудившего дело против М. Юревича, к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, добавил адвокат.

В пресс-службе Ленинского райсуда Екатеринбурга агентству сообщили, что «жалоба на действия следователя 4-го отдела ГСУ по делу М. Юревича поступила сегодня, в четверг».

«Она будет рассмотрена в течение пяти дней согласно действующему законодательству», — сказал собеседник агентства.

Ранее четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

Со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко сообщалось, что М. Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве (ч.6 ст. 290 УК РФ) и подстрекательстве к клевете (ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 128.1 УК РФ).

По данным следствия, он систематически получал взятки от В. Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

СК также сообщал, что М. Юревич не явился на допросы 17 и 20 марта этого года, в случае неявки на третий допрос он будет объявлен в розыск.

Со ссылкой на пресс-секретаря экс-губернатора Юлию Бобылеву сообщалось, что М. Юревич отрицает свою вину, находится на лечении в Израиле до июня, про уголовное дело узнал из СМИ.

Адвокат М. Юревича И. Трунов заявлял, что защита намерена обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела, а экс-губернатор готов дать показания по делу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минэкономразвития одобрило создание ТОР в пяти моногородах
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
Первый канал отказался от дистанционного участия в «Евровидении»
Полиция назвала имя лондонского террориста
Белый дом: улик сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
В Wikileaks рассказали, как ЦРУ взламывает «айфоны» и «макбуки»
Два судна с мигрантами затонули у берегов Ливии
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
УЕФА оштрафовал «Ростов» на 16 тысяч евро Дисциплинарное дело в отношении российского клуба было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь