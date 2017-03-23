Возбуждение уголовного дела в отношении челябинского экс-губернатора Юревича обжаловано — адвокат

«Позавчера в Ленинский районный суд Екатеринбурга была подана жалоба в рамках ст. 125 УПК РФ на действия следователя», — сказал И. Трунов в четверг агентству «Интерфакс-Урал».

Также на имя председателя Следственного комитета РФ было направлено заявление с просьбой привлечь следователя, возбудившего дело против М. Юревича, к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, добавил адвокат.

В пресс-службе Ленинского райсуда Екатеринбурга агентству сообщили, что «жалоба на действия следователя 4-го отдела ГСУ по делу М. Юревича поступила сегодня, в четверг».

«Она будет рассмотрена в течение пяти дней согласно действующему законодательству», — сказал собеседник агентства.

Ранее четвертое следственное управление (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

Со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко сообщалось, что М. Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве (ч.6 ст. 290 УК РФ) и подстрекательстве к клевете (ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 128.1 УК РФ).

По данным следствия, он систематически получал взятки от В. Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

СК также сообщал, что М. Юревич не явился на допросы 17 и 20 марта этого года, в случае неявки на третий допрос он будет объявлен в розыск.

Со ссылкой на пресс-секретаря экс-губернатора Юлию Бобылеву сообщалось, что М. Юревич отрицает свою вину, находится на лечении в Израиле до июня, про уголовное дело узнал из СМИ.