Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Авитаминоз: правда или вымысел
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
Теща Вороненкова о том почему он заслуживал смерти
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Радикалы получили оружие": в ДНР сказали об убийстве Вороненкова
Теща Вороненкова о том почему он заслуживал смерти
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
17:56 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Информацию о нападении собак на мальчика проверят следователи в Ростове

Информацию о нападении собак на 12-летнего мальчика проверят следователи в Ростове, сообщает следственное управление СКР по региону.

Источник: Аргументы и факты

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Первомайском районе донской столицы стая бродячих собак напала на мальчика и один из псов укусил его за руку.

В связи с сообщениями о происшествии начата доследственная проверка, в ходе которой следователи планируют, в частности, дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятий по отлову бродячих животных.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Какие страны признали Крым частью России?
Убийца Вороненкова умер в больнице
Самойловой предложили участвовать в «Евровидении» дистанционно
Трамп назвал нечестными репортажи о его «связях» с Россией
Медведев назначил Козлова и.о. главы РАН вместо Фортова
Forbes назвал самые надежные банки в России
Автомобиль пытался въехать в толпу на улице в Антверпене
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки этого образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь