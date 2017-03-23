Информацию о нападении собак на мальчика проверят следователи в Ростове
Информацию о нападении собак на 12-летнего мальчика проверят следователи в Ростове, сообщает следственное управление СКР по региону.
Информацию о нападении собак на 12-летнего мальчика проверят следователи в Ростове, сообщает следственное управление СКР по региону.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Первомайском районе донской столицы стая бродячих собак напала на мальчика и один из псов укусил его за руку.
В связи с сообщениями о происшествии начата доследственная проверка, в ходе которой следователи планируют, в частности, дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятий по отлову бродячих животных.
По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.