Информацию о нападении собак на мальчика проверят следователи в Ростове

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Первомайском районе донской столицы стая бродячих собак напала на мальчика и один из псов укусил его за руку.

В связи с сообщениями о происшествии начата доследственная проверка, в ходе которой следователи планируют, в частности, дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятий по отлову бродячих животных.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.