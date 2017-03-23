Появились подробности смертельного ДТП под Зеленодольском

В результате ДТП также пострадали водитель и пассажирка автобуса. Госавтоинспекторы также подтвердили, что в момент аварии девушка снимала себя на видео при помощи телефона.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 23 марта на 11-м километре дороги Раифа — Кульбаш в Зеленодольском районе Татарстана пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибла водитель легковушки, которая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Повреждения различной степени тяжести получили также пять пассажиров автобуса, в том числе 7-летний ребенок. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Зеленодольскую центральную районную больницу.