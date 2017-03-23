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18:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появились подробности смертельного ДТП под Зеленодольском

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На 10-м километре трассы Казань — Йошкар-Ола — Большой Кульбаш — Дубъязы 22-летняя девушка-водитель за рулем автомобиля «Дэу Матиз» превысила скорость, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, сообщили ИА «Татар-информ» в УГИБДД МВД по РТ.

В результате ДТП также пострадали водитель и пассажирка автобуса. Госавтоинспекторы также подтвердили, что в момент аварии девушка снимала себя на видео при помощи телефона.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 23 марта на 11-м километре дороги Раифа — Кульбаш в Зеленодольском районе Татарстана пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибла водитель легковушки, которая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Повреждения различной степени тяжести получили также пять пассажиров автобуса, в том числе 7-летний ребенок. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Зеленодольскую центральную районную больницу.

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