В Сызрани полицейские раскрыли убийство 14-летней давности

В декабре 2003 года в колодце, расположенном на приусадебном участке одного из домов в поселке Варламово, был обнаружен труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе следствия было установлено, что этот дом арендовали двое мужчин, которые приехали в Самарскую область из соседней республики на заработки. По словам хозяйки дома, арендаторы съехали за несколько месяцев до происшествия. Однако как уезжал погибший, она не видела — ключи от дома ей передавал только один жилец.

Стражи правопорядка предположили, что именно этот мужчина (1956 года рождения) может быть причастен к убийству, однако опросить предполагаемого преступника не смогли — он уехал в неизвестном направлении. Поиски мужчины продолжались 14 лет, и только в марте этого года его удалось задержать, поскольку он вновь приехал в Сызрань.

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему знакомому несколько ударов по голове ломом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После этого предполагаемый злоумышленник вынес тело на улицу и сбросил в колодец, а затем навел порядок дома и уехал из города.

В ходе допроса мужчина сознался в содеянном. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.