Взрывы в Балаклее учащаются, но в городе пока спокойно — Тимофеева

Источник: "РИА Новости" Украина

В Балаклее ночью, 23 марта, произошли взрывы на складе боеприпасов. Как сообщает Генштаб, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения. Эвакуируют людей в город Змеев Харьковской области. Подробности происходящего сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы глава Змеевского районного совета Татьяна Тимофеева. Вы можете рассказать, сколько людей уже эвакуировано? — На самом деле людей эвакуируют не только в город Змеев и Змеевский район. Эвакуируют их по всей Харьковской области. Именно в Змеевском районе мы пока приютили 40 человек, у нас есть лагерь «Белое Озеро». Там теплый корпус есть, куда размещены люди, и есть пансионат Змеевской ТЭС «Белое озеро», там около 100 человек расположились. И школьными автобусами, которые предоставил отдел образования, ночью сегодня перевезли деток. В Балаклее есть интернат для деток с ограниченными возможностями, мы перевезли этих деток в Зеленогайскую школу-интернат. Это Харьковский район.

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То есть эвакуация пока не массовая? — Массовая эвакуация происходит машинами. У нас транспортный поток идет, трасса перегружена. Транспортный поток идет в сторону Харькова. Мы сегодня переговорили с теми главами советов, которые расположены между Балаклеей и тем же Змеевым, для того, чтобы они контролировали, потому что люди из Балаклеи выехали, останавливаются на трассе, не понимают, куда ехать. Мы их приглашаем в советы, пытаемся напоить чаем, рассказать, помочь, если у кого-то проблема возникает, индивидуально работаем над тем, чтобы потом эти семьи разместить. Я не скажу, что панические настроения, но, тем не менее, ведь есть же люди, которым действительно некуда ехать. Может быть, нужна какая-то помощь? Лекарства, продукты? — Никакие лекарства пока не нужны. Мы тут справляемся тем, что у нас есть. И все больницы у нас тоже сейчас в ситуации такой напряженной. Они в режиме боеготовности полной. И скорая помощь в Балаклее есть. Я думаю, что там больше сейчас вопрос о том, чтобы локализовать ту ситуацию, которая сложилась на самих складах.