Суд в Минске приговорил трех граждан Украины к 15 суткам ареста

«22 марта судом Советского района Минска подвергнуты административному взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.4 КоАП, трое граждан Украины», — сообщила Шильвян на своей странице в ФБ.

Согласно ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях деяние влечет наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

В правоохранительных и судебных органах пока не сообщили о том, при каких обстоятельствах были задержаны данные граждане Украины.