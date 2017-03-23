Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Теща Вороненкова объяснила, почему он должен был умереть - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Радикалы получили оружие": в ДНР сказали об убийстве Вороненкова
Теща Вороненкова о его смерти: Слава Богу!
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
18:38 (мск), источник: Sputnik.by

Суд в Минске приговорил трех граждан Украины к 15 суткам ареста

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Суд Советского района Минска назначит трем гражданам Украины по 15 суток ареста, сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Источник: Sputnik.by

«22 марта судом Советского района Минска подвергнуты административному взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.4 КоАП, трое граждан Украины», — сообщила Шильвян на своей странице в ФБ.

Согласно ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях деяние влечет наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

В правоохранительных и судебных органах пока не сообщили о том, при каких обстоятельствах были задержаны данные граждане Украины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко о ситуации в стране: чтобы не запугивать, в СМИ даем мизер
Убийца Вороненкова умер в больнице
Киев отверг дистанционное участие Самойловой в «Евровидении»
Полиция назвала имя лондонского террориста
В России приостановили деятельность «Свидетелей Иеговы»
Памфилова отказалась учиться демократии у Запада
Автомобиль пытался въехать в толпу на улице в Антверпене
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки этого образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь