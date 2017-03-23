Убийца Вороненкова умер в больнице
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Киллер, убивший в центре Киева бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, скончался от ранений, сообщил главный врач Николай Демин украинскому «Общественному ТВ».
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Киллер, убивший в центре Киева бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, скончался от ранений, сообщил главный врач Николай Демин украинскому «Общественному ТВ».
Вороненкова расстреляли у центрального входа в отель «Премьер-палас», киллер попал в него четыре раза. Охранник бывшего депутата также получил ранения, но смог выстрелить в убийцу, которого доставили в реанимацию одной из городских больниц.
В эфире телеканала NewsOne Демин сообщил, что у киллера, по подсчетам врачей, было «наверное, пули четыре».
Ранее сообщалось, что стрелявший находится в крайне тяжелом состоянии, он был ранен в грудь, а также получил сквозное ранение головы.
Следователи установили его личность — это гражданин Украины.
При этом украинские власти поспешили возложить ответственность за убийство Вороненкова на «российские спецслужбы». Генпрокурор Юрий Луценко назвал случившееся «политической расправой над оппонентом Кремля». По его словам, бывшего депутата могли убить либо в связи с делом Януковича, против которого он собирался давать показания, либо в связи с контрабандой в Россию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил об «акте государственного терроризма» со стороны России, причем связал убийство Вороненкова со взрывами боеприпасов на складе в Балакелее.