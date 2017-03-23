Убийца Вороненкова умер в больнице

Вороненкова расстреляли у центрального входа в отель «Премьер-палас», киллер попал в него четыре раза. Охранник бывшего депутата также получил ранения, но смог выстрелить в убийцу, которого доставили в реанимацию одной из городских больниц.

В эфире телеканала NewsOne Демин сообщил, что у киллера, по подсчетам врачей, было «наверное, пули четыре».

Ранее сообщалось, что стрелявший находится в крайне тяжелом состоянии, он был ранен в грудь, а также получил сквозное ранение головы.

Следователи установили его личность — это гражданин Украины.