Воронежского адвоката Жанну Храпину переведут в СИЗО из-под домашнего ареста

Воронежский областной суд ужесточил адвокату Жанне Храпиной меру пресечения в четверг, 23 марта. Как сообщила официальный представитель облсуда Лада Петина, суд отправил подозреваемого в мошенничестве защитника под стражу. Вместо домашнего ареста Храпина будет помещена в СИЗО как минимум до 9 мая. Об этом ходатайствовали следователи и прокуроры.

Адвоката Жанну Храпину задержали 9 марта сотрудники ФСБ после получения 250 тыс. рублей. Согласно версии следствия, за эти деньги Жанна Храпина обещала родным подзащитного повлиять на решение суда и продление домашнего ареста обвиняемому в особо тяжком преступлении.

Следователи СУ СКР по Воронежской области возбудили в отношении защитника дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Дело адвоката породило немало слухов и недостоверной информации, которая потребовала в некоторой своей части опровержения.

— В ходе расследования уголовного дела сведения, изложенные в многочисленных интернет-публикациях, о наличии близкого родства подозреваемой с одним из членов Президиума Воронежского областного суда, объективного подтверждения не нашли, — пояснили в СУ СКР по региону.

Речь об информации в СМИ, согласно которой Жанна Храпина приходится племянницей судье Юрию Храпину. Он является одним из основных претендентов на должность председателя Воронежского областного суда, с кандидатурой которого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) может определиться 30 марта. Поэтому были сделаны выводы, что задержание адвоката якобы может повлиять на результат заседания ВККС.

По данным РИА «Воронеж», Жанна Храпина, действительно, в кровном родстве с судьей не состоит, она — супруга умершего родственника Юрия Храпина.

Если вина адвоката Храпиной в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.