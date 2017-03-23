Следствие рассматривает две версии убийства Вороненкова

«Относительно версий — на этот момент мы имеем две версии», — сказал генпрокурор.

В четверг экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева.

У убийцы Вороненкова ранение в голову, он на грани смерти, — Луценко

Он пояснил, что убитый экс-депутат работал в службе по борьбе наркотикам и контрабанде в РФ, имел звание полковника, был начальником подразделения по делу о преступных группировках, расследовал дела о контрабанде.

«Поэтому на этот момент предварительными версиями являются как версия убийства свидетеля дела Януковича, так и версия убийства (в связи с — Ред.) контрабандой», — сказал Луценко.

Обе версии будут отработаны в ходе следствия, которое передано в прокуратуру Киева, сообщил генпрокурор.

Из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство Украины. Сам депутат объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ увидели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.