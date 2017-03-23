Следствие рассматривает две версии убийства Вороненкова
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает две версии убийства
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает две версии убийства
В четверг
«Относительно версий — на этот момент мы имеем две версии», — сказал генпрокурор.
Он пояснил, что убитый
«Поэтому на этот момент предварительными версиями являются как версия убийства свидетеля дела Януковича, так и версия убийства (в связи с — Ред.) контрабандой», — сказал Луценко.
Обе версии будут отработаны в ходе следствия, которое передано в прокуратуру Киева, сообщил генпрокурор.
Из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство Украины. Сам депутат объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ увидели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против