Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Эпоха терактов: как не превратиться в жертву страха
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
Теща Вороненкова о том почему он заслуживал смерти
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Радикалы получили оружие": в ДНР сказали об убийстве Вороненкова
Теща Вороненкова о том почему он заслуживал смерти
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
17:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Следствие рассматривает две версии убийства Вороненкова

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает две версии убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова: в связи с делом Януковича или в связи с контрабандой в РФ, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге.

Источник: "РИА Новости" Украина

В четверг экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева.

«Относительно версий — на этот момент мы имеем две версии», — сказал генпрокурор.

Читайте также
У убийцы Вороненкова ранение в голову, он на грани смерти, — Луценко

Он пояснил, что убитый экс-депутат работал в службе по борьбе наркотикам и контрабанде в РФ, имел звание полковника, был начальником подразделения по делу о преступных группировках, расследовал дела о контрабанде.

«Поэтому на этот момент предварительными версиями являются как версия убийства свидетеля дела Януковича, так и версия убийства (в связи с — Ред.) контрабандой», — сказал Луценко.

Обе версии будут отработаны в ходе следствия, которое передано в прокуратуру Киева, сообщил генпрокурор.

Из России Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство Украины. Сам депутат объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ увидели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Киеве убит экс-депутат Госдумы Вороненков
Убийца Вороненкова умер в больнице
Самойловой предложили участвовать в «Евровидении» дистанционно
Трамп назвал нечестными репортажи о его «связях» с Россией
Медведев назначил Козлова и.о. главы РАН вместо Фортова
Forbes назвал самые надежные банки в России
Автомобиль пытался въехать в толпу на улице в Антверпене
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки этого образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь