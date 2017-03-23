В Сморгони два человека отравились стеклоомывателем, один скончался

В ночь с 22 на 23 марта в деревне Ореховка Сморгонского района у 39-летнего местного жителя резко ухудшилось состояние здоровья. Прибывшему по вызову медработнику мужчина сообщил, что употреблял с соседкой стеклоомыватель. Мужчину экстренно госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Прибывшие на место происшествия следователи, сотрудники милиции и эксперты обнаружили в соседнем доме тело 40-летней местной жительницы без видимых телесных повреждений.

При осмотре ее дома изъята пластиковая бутылка с остатками жидкости, которая направлена для проведения судебно-химической экспертизы. Для установления обстоятельств смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи выяснили, что оба лица вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. Мужчина нигде не работал, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Женщина была оформлена социальным работником по уходу за его отцом.

Проверка по данному факту продолжается.

С начала текущего года в Гродненской области это второй факт смертельного отравления людей. Первый произошел 1 февраля в Гродно. В результате употребления принятого за спиртное метанола двое мужчин скончались, а женщине врачи сумели спасти жизнь. Проверка по указанному факту еще не завершена.