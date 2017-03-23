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17:30 (мск), источник: РБК - Украина

Убийца Вороненкова умер в больнице, — источники

Убийца бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова умер в больнице от полученных в ходе перестрелки ранений, передает «Эспрессо» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отметим, ранее стало известно, что убийца Вороненкова получил сквозное ранение головы и находится на грани смерти.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на месте убийства российского экс-депутата изъяты около 20 гильз и пистолет ТТ. Кроме того, в перестрелке был задействован пистолет «Стечкина» охранника.

В то же время в Министерстве внутренних дел Украины не исключают, что у киллера были сообщники. «Стрелок был один, но с большой долей вероятности у него были сообщники. Не могу сказать, сколько, но были лица, которые помогали ему в совершении преступления», — отметил спикер МВД Артем Шевченко.

Кроме того, известно, что убийцу Вороненкова к гостинице подвез автомобиль Daewoo, а правоохранители отслеживают его средствами фиксации движения машин.

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