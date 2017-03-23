Убийца Вороненкова умер в больнице, — источники

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на месте убийства российского экс-депутата изъяты около 20 гильз и пистолет ТТ. Кроме того, в перестрелке был задействован пистолет «Стечкина» охранника.

В то же время в Министерстве внутренних дел Украины не исключают, что у киллера были сообщники. «Стрелок был один, но с большой долей вероятности у него были сообщники. Не могу сказать, сколько, но были лица, которые помогали ему в совершении преступления», — отметил спикер МВД Артем Шевченко.

Кроме того, известно, что убийцу Вороненкова к гостинице подвез автомобиль Daewoo, а правоохранители отслеживают его средствами фиксации движения машин.