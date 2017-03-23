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17:41 (мск), источник: Nur.kz

Прокуратура Украины назвала версии убийства Вороненкова

Прокуратура Украины рассматривает две версии причин убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Кроме того, прокурор подтвердил, что экс-депутат Госдумы находился под охраной украинских спецслужб.

По словам Луценко, сейчас в прокуратуре рассматриваются две возможных версии причины убийства Вороненкова — это дача им показаний в украинской прокуратуре по делу экс-президента страны Виктора Януковича и намерение бывшего депутата расследовать коррупцию в российских госструктурах.

Говоря о второй версии, прокурор заявил, что Вороненков собирался расследовать заявления о контрабанде через территорию Украины, которой якобы занимались сотрудники ФСБ.

Охранник Вороненкова, получивший ранение в область сердца, выжил, и рассматривается как важный свидетель в расследовании убийства, рассказал генпрокурор. Стрелявший в экс-депутата получил сквозное ранение в голову.

«Киллер имел при себе документы. По документам — гражданин Украины. Сейчас проверяют, настоящие ли они», — рассказал Луценко.

Присутствовавший на брифинге бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что погибший экс-депутат «был очень ценным приобретением для Украины».

«Он действительно очень много знал о том, что является наиболее уязвимым элементом для всей системы путинской власти — а именно их финансовые потоки, которые шли», — пояснил Пономарев.

«Здесь он дал показания по делу Януковича и собирался расследовать коррупционные дела, которые проходили в России, хотел сделать такой негосударственный центр расследований для того, чтобы расследовать отмывание денег, которое велось российскими правоохранителями. Ну, вот ему не дали это сделать», — резюмировал российский политик.

Сразу после убийства Илья Пономарев сообщил, что Вороненков шел на встречу с ним. Как уточнил на брифинге генпрокурор Луценко, после встречи с Пономаревым Вороненков должен был приехать на допрос в военную прокуратуру.

Сейчас следователи беседуют со вдовой Вороненкова, бывшим депутатом от «Единой России» Марией Максаковой. Ее охрана, как и охрана Ильи Пономарева, будет усилена.

«Жена только чудом не пошла с ним», — добавил Луценко.

Бывший депутат российской Государственной думы Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева.

Вороненков уехал на Украину с женой, также бывшим депутатом Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016-м году.

После получения вида на жительство он дал украинской генеральной прокуратуре показания против бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Президент Украины Петр Порошенко срочно вызвал к себе главу Службы безопасности Украины Василия Грицака из-за убийства в центре Киева, сообщает агентство УНИАН.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО «Тома».

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