Суд Крыма продлил срок содержания под стражей замглавы меджлиса Чийгоза
Обвиняемый по делу «26 февраля» останется под стражей до июля 2017 года.
Обвиняемый по делу «26 февраля» останется под стражей до июля 2017 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд Крыма продлил на три месяца срок содержания под стражей члена запрещенного в РФ «меджлиса крымских татар» Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков у здания парламента республики в феврале 2014 года. Об этом сообщил в Twitter адвокат Чийгоза Николай Полозов.
«Суд продлил содержание под стражей Ахтему Чийгозу на 3 месяца на период с 8 апреля до восьмого июля», — написал Полозов.
В четверг, 23 марта, в Верховном суде Крыма продолжилось рассмотрение дела в отношении Чийгоза. На данной стадии доказательства невиновности обвиняемого представляет его защита.
Ранее суд завершил допрос потерпевших и свидетелей обвинения, в числе которых был глава республики Сергей Аксенов.
По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, сам он вину не признает.
В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали также Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Уголовное дело против них по решению суда рассматривается отдельно от дела Чийгоза.