Суд Крыма продлил срок содержания под стражей замглавы меджлиса Чийгоза

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд Крыма продлил на три месяца срок содержания под стражей члена запрещенного в РФ «меджлиса крымских татар» Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков у здания парламента республики в феврале 2014 года. Об этом сообщил в Twitter адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Суд продлил содержание под стражей Ахтему Чийгозу на 3 месяца на период с 8 апреля до восьмого июля», — написал Полозов.

В четверг, 23 марта, в Верховном суде Крыма продолжилось рассмотрение дела в отношении Чийгоза. На данной стадии доказательства невиновности обвиняемого представляет его защита.

Ранее суд завершил допрос потерпевших и свидетелей обвинения, в числе которых был глава республики Сергей Аксенов.

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, сам он вину не признает.

В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали также Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Уголовное дело против них по решению суда рассматривается отдельно от дела Чийгоза.