Медик: убивший Вороненкова киллер скончался в больнице

Ранее стало известно, что киллер, чье имея не называется, получил несколько ранений во время покушения на Вороненкова. По информации Генпрокуратуры страны, предполагаемый убийца был ранен в область груди и получил сквозное ранение головы, что затрудняло возможность правоохранителей допросить его.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вороненков находился под охраной спецслужб, чей сотрудник и стрелял в киллера.

«Человек, который был ранен сегодня и который смог нанести выстрелы в ответ киллеру, является действующий работником одной из спецслужб Украины», — сказал Луценко.

Генпрокурор также заявил, что документы у киллера были при себе, он — гражданин Украины. Следствие проверяет подлинность документов. При этом Луценко добавил, что редко встречал киллера, который бы брал с собой на «дело» документы.