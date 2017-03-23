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18:00 (мск), источник: Sputnik.by

Медик: убивший Вороненкова киллер скончался в больнице

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Человек, который застрелил экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, скончался в больнице, куда он был госпитализирован, передает РИА Украина со ссылкой на киевские СМИ.

Ранее стало известно, что киллер, чье имея не называется, получил несколько ранений во время покушения на Вороненкова. По информации Генпрокуратуры страны, предполагаемый убийца был ранен в область груди и получил сквозное ранение головы, что затрудняло возможность правоохранителей допросить его.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Вороненков находился под охраной спецслужб, чей сотрудник и стрелял в киллера.

«Человек, который был ранен сегодня и который смог нанести выстрелы в ответ киллеру, является действующий работником одной из спецслужб Украины», — сказал Луценко.

Генпрокурор также заявил, что документы у киллера были при себе, он — гражданин Украины. Следствие проверяет подлинность документов. При этом Луценко добавил, что редко встречал киллера, который бы брал с собой на «дело» документы.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Воронков, уехавший из России в Украину после коррупционного скандала, связанного с ним, был убит в четверг в центре Киева четырьмя выстрелами. После переезда в Украину экс-депутат сделал ряд сенсационных заявлений о политической жизни в России и дал показания на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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