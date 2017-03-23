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18:32 (мск), источник: ТАСС

Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области будут ликвидировать несколько дней

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Спасательные работы по локализации и тушению пожара на складе боеприпасов вблизи Балаклеи Харьковской области могут занять более трех дней. Об этом сообщил в четверг советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Источник: AP 2017

«Судя по масштабам и интенсивности взрывов, надеяться на то, чтобы уже сегодня вернуться домой, балаклейцам не стоит. Ситуация остается опасной», — сообщил Варченко. По его словам, «локализация пожара и взрывов может продолжиться от 2−3 суток и более», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Из-за расширения района, охваченного огнем, Минобороны Украины приняло решение увеличить число личного состава, задействованного в мероприятиях по блокированию опасной территории вокруг пожара в Балаклее. «Еще до 300 военнослужащих ВСУ усилят подразделения, которые уже выполняют задачи на месте происшествия», — сообщил глава ведомства Степан Полторак.

Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко отметил, что граница зоны безопасности и эвакуации населения в Балаклеевском районе была увеличена до 10 километров. Всего уже эвакуировано около 20 тысяч человек.

Как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе полиции Харьковской области, в настоящее время известно об одном пострадавшем в результате взрывов — это женщина 54 лет, получившая ранение осколком в висок.

Возгорание на военном складе в Балаклеевском районе Харьковской области произошло около 04:00 мск. Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, пожар и последовавшая детонация боеприпасов были зафиксированы на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 мм и 152 мм).

До настоящего времени на территории военного склада раздаются взрывы разной интенсивности.

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